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  • 22.07.2019 13:21
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 13:24

Son dakika: , Trabzon ve 'un Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

Son dakika haberine göre bu yıl Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan , Trabzon ve 'un Avrupa'daki rakipleri belli oluyor. İlk olarak Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli olurken, kuradan Viktoria Plzen-Olympiakos elemesinin galibi çıktı.

Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. eleme turu kura çekimi başladı. Temsilcimiz Medipol 'in rakibi belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Devler Ligi'nde futbolseverlerin merakla beklediği kura çekiminde temsilcimiz Medipol Başakşehir Lig Yolu'ndan katıldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, VIKTORIA PLZEN-OLYMPIAKOS MAÇININ GALİBİYLE KARŞILAŞACAK

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos'ta oynanacak.

ŞAMPİYONLAR YOLU NEDİR?
Şampiyonlar Yolu'nda, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sıra ve daha aşağısında yer alan ülkelerin şampiyonları yer alacak. Lig Yolu'nda ise UEFA ülkeler sıralamasında 5. ve 6. sırada yer alan ülkelerin üçüncüleri ile, 7. sıra ve daha aşağısında yer alan ülkelerin ikincileri yer alacak.Şampiyonlar Yolu torbasında yer alan takımlar birbirleriyle eşleşecekler, Lig Yolu torbasında yer alan takımlar da birbirleriyle eşleşecekler. UEFA, bu yöntemle, ülkeler sıralamasında üst konumda yer almayan ülkelerin takımlarının grup aşamasına ön elemede büyük rakiplerle oynamadan katılabilmesini hedefliyor. Bu yöntem, halihazırdaki kura formatında da kullanılıyordu.

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