Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique ile Trabzonspor'un sosyal medya üzerinden iletişimi devam ediyor. Gerard Pique, Trabzonspor'un üçüncü forması için yapılan tanıtım filmini beğendiğini ifade edip, videoyu alıntılayıp, alkış emojisi ile tweetlemişti.

PIQUE'DEN YENİ MESAJ!

Trabzonspor'un bu mesajına Gerard Pique'den yanıt geldi. Yıldız oyuncu, Türkçe paylaşımında "Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

BİR PAYLAŞIM DA BARCELONA'DAN!

Barcelona ise resmi hesabından Pique'nin paylaşımını alıntıladı ve "Bir blaugrana(bordo-mavi) kulübünden diğerine" şeklinde tweet attı.

TRABZONSPOR'DAN PIQUE'YE FORMA SÖZÜ

Trabzonspor, yeni formasının tanıtım filmini paylaşan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Pique'ye forma gönderecek.

Trabzonspor Kulübü, resmi twitter hesabından teşekkür ettiği Pique'ye, "Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-Mavi Trabzonspor'dan, Bordo-Mavi Barcelona'ya sevgilerle" notuyla forma gönderme sözü verdi.

GRİ FORMA TARİHE GEÇTİ

Gri forma satışları ikiye katladı Forma satış mağazalarından gelen bilgilere göre Bordo Mavili takımın 3. forması olan gri formadan 15 bin adet satıldı.

TS Club'lar tam gün mesai yaparken 15 bin gibi bir rakamı yakalayan Bordo Mavililer böylelikle bir günde satılan en fazla forma rekorunu kırarak 3,5 milyon TL'lik bir gelir sağladı.

Toplamda 30 bin forma satış rakamına ulaşan Bordo Mavililer yöneticilerin ve bürokratların verdikleri sözleri yerine getirmesi sonrası rakamı katlaması bekleniyor.