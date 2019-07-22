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  • 22.07.2019 21:54
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 21:54

Maç sonucu | 0-0

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren karadeniz fırtınası ilk maçında ile karşı karşıya geldi. Dostluk maçında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'dan golsüz prova

, kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan ikinci lig ekiplerinden Szombathelyi ile karşı karşıya geldi. Meisl Grein Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

ÜNAL KARAMAN'DAN GENÇ AĞIRLIKLI KADRO
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında daha çok genç oyunculara şans tanıdı. Karaman, ikinci yarıda yeni transferlerden Avdijaj, Andjusic, Ahmet Canbaz, Doğan Erdoğan'a da forma verdi.

BAŞKAN AĞAOĞLU DA MAÇI İZLEDİ
Karşılaşmayı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda gurbetçi taraftar da tribünden izledi. Ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları da mücadeleyi takip edenler arasında yer aldı.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI YARIN
Trabzonspor, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında yarın TSİ 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ajman Club ile karşı karşıya gelecek.

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