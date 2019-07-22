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  • 22.07.2019 21:39
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 21:39

Maç sonucu | 1-1 Wolfsburg

, 2019/2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 'da Alman ekibi Wolfsburg'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ilk ciddi hazırlık maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe ile Wolfsburg yenişemedi

'da 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.

Yeni transferlerin boy gösterdiği karşılaşmada teknik direktör , takımın son durumunu analiz etti ve oyuncular hakkındaki raporlarını tuttu. Sarı-lacivertliler ilk ciddi hazırlık maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

MURİÇ YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Franz-Fekete Stadyumu'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'nin golü Muriç'ten gelirken, Wolfsburg'a beraberliği getiren gol Weghorst'tan geldi.

Fenerbahçe'de yeni transferler Garry Rodrigues, Kruse, Muriç, Murat Sağlam karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

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