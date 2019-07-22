Fenerbahçe Avusturya'da Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.
Yeni transferlerin boy gösterdiği karşılaşmada teknik direktör Ersun Yanal, takımın son durumunu analiz etti ve oyuncular hakkındaki raporlarını tuttu. Sarı-lacivertliler ilk ciddi hazırlık maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
MURİÇ YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Franz-Fekete Stadyumu'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'nin golü Muriç'ten gelirken, Wolfsburg'a beraberliği getiren gol Weghorst'tan geldi.
Fenerbahçe'de yeni transferler Garry Rodrigues, Kruse, Muriç, Murat Sağlam karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
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