Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Sparta Prag'ta teknik direktör Vaclav Jilek futbolcu Matej Hanousek, kura ile ilgili kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Sparta Prag Teknik Direktörü Jilek, eşleşebilecekleri en zor takıma karşı oynayacaklarını söylerken, " Trabzonspor eşleşebileceğimiz en zor takımlardan biri. Geçen sezon ligi 4. sırada bitirdiler. Kaliteli bir takımlar ve kaliteli oyunculara sahipler. Ligde son haftalara kadar şampiyonluk için mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

HANOUSEK: "MUHTEMELEN EN ZOR TAKIMLA EŞLEŞTİK"

Sparta Prag futbolcusu Hanousek ise yaptığı açıklamada, "Muhtemelen mümkün olan en zor rakiple eşleştik. Ancak Avrupa Ligi'nde ilerlemek istiyorsak kazanmak zorundayız. Bunun için her şeyi yapacağız.