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  • 22.07.2019 20:59
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 20:59

'ın hocasından spor itirafı: Bu turdaki en zor rakiplerden biri

spor, Avrupa Ligi ön eleme turunda Çekya temsilcisi ile eşleşti. Sparta Prag Teknik Direktör , kuraya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sparta Prag'ın Trabzonspor korkusu!

spor ile karşı karşıya gelecek olan 'ta teknik direktör futbolcu Matej Hanousek, kura ile ilgili kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Sparta Prag Teknik Direktörü Jilek, eşleşebilecekleri en zor takıma karşı oynayacaklarını söylerken, " eşleşebileceğimiz en zor takımlardan biri. Geçen sezon ligi 4. sırada bitirdiler. Kaliteli bir takımlar ve kaliteli oyunculara sahipler. Ligde son haftalara kadar şampiyonluk için mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

HANOUSEK: "MUHTEMELEN EN ZOR TAKIMLA EŞLEŞTİK"

Sparta Prag futbolcusu Hanousek ise yaptığı açıklamada, "Muhtemelen mümkün olan en zor rakiple eşleştik. Ancak Avrupa Ligi'nde ilerlemek istiyorsak kazanmak zorundayız. Bunun için her şeyi yapacağız.

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