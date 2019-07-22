Bugünkü
Takvim

'da son aday Kevin Prince Boateng

Falcao ve Samatta ile temaslarını sürdüren Aslan, Sassuolo forması giyen Kevin Prince Boateng ile temas kurdu. görüşmelerini sürdürüyor... İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Boateng'e 'in de onay verdi . Yönetim, yıldız oyuncunun şartlarını masaya yatıracak

Son aday Boateng
G.Saray bir yandan Diagne'yi elden çıkarmak için uğraş verirken bir yandan da golcü ine odaklandı. Falcao ve Samatta ile temas kuran ve bu isimlerle halen görüşmelerini sürdüren Cimbom'da son aday Boateng.

DEV TAKIMLARDA DA OYNADI
İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen 32 yaşındaki Ganalı golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Yıldız oyuncu Barcelona ve Milan gibi devlerde de oynadı.

ÖNCELİK ONDA DEĞİL AMA...
G.Saray Yönetimi golcü transferinde önceliği Falcao ve Samatta'ya verse de Kevin Prince Boateng için de çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim de bu transfer için onay verdi.



ÖNCE MALİYETİ ÖĞRENİLECEK
Sarı-kırmızılı Yönetim, Boateng'in transfer şartlarını öğrendikten sonra harekete geçecek. Cimbom, Boateng'i iki adaya göre daha az maliytele bitirme derdinde.

ATMAYI DA ATTIRMAYI DA ÇOK SEVİYOR
Kevin Prince Boateng, Serie A'da 98 maça çıktı. 15 gol atarken 14 de asist yaptı. Yıldız oyuncu atmayı da attırmayı da seviyor... Kevin Prince Boateng 15 kez Gana forması giydi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'da son aday Kevin Prince Boateng
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri