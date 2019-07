2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Bayern Münih, Real Madrid'i 3-1 mağlup etti. Alman ekibinin gollerini Tolisso, Lewandowski ve Gnabry kaydetti. Real Madrid'in tek golünü Rodrygo attı. Turnuvada alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Arsenal-Fiorentina: 3-0, Benfica-Guadalajara: 3-0



FİNALİ KAYBEDEN SOYLU ÇEKYA'DA İKİNCİ OLDU

Çekya'da düzenlenen ITS Kupası'na katılan milli tenisçi İpek Soylu, tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Jesika Maleckova'ya 2-0 yenildi. Finalde Çek Jesika Maleckova ile karşılaşan milli tenisçi, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu. Böylece turnuvayı ikinci sırada tamamladı.



KIZLARIMIZ YARI FİNALDE İTALYA'YA MAĞLUP OLDU

TÜRKİYE 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde İtalya'ya 3-2 yenildi. Ay-yıldızlı ekip, Hermanos Carreon Salonu'nda oynanan maçta 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.



F.BAHÇE YOUTUBE'DA REKOR KIRDI

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi YouTube kanalı 1 milyon aboneye ulaştı ve bunu başaran ilk Türk takımı oldu. Sarı-Lacivertli ekipten sonra dün Galatasaray da 1 milyon abone barajını aştı. Bu kulvarda 3. sırada yer alan Beşiktaş'ın ise 325 bin YouTube abonesi bulunuyor.



NESTOROVSKI GÜMDEMDE

İtalya basını Fenerbahçe'nin Palermo'dan ayrılan Makedon golcü Nestorovski ile ilgilendiğini yazarak bu transfer için Udinese'nin de gündemde olduğunu okurlarına duyurdu.



JAİLSON'A TEKLİF YAĞDI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Jailson'a Lazio ve İnter'in transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Alman kulüplerinin de radarında olan Jailson'u şu an için Fenerbahçe yönetiminin satmayı düşünmediği öğrenildi. Geçen sezon 4.5 milyon Euro'ya alınan Jailson ise F.Bahçe'den ayrılmayı düşünmüyor.



AVRUPA KUPALARI'NDA KURALAR BUGÜN ÇEKİLİYOR

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Başakşehir, Avrupa Ligi'nde de Trabzonspor ve 2. ön elemeyi geçmesi halinde Malatyaspor'un rakipleri bugün belli oluyor. Şampiyonlar Ligi kuraları saat 13.25, UEFA Avrupa Ligi kuraları ise saat 15.00'te çekilecek. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.