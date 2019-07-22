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, ’ı rekor bir bonservis bedeliyle ’ye sattı

İtalyan ekibi Eljif için ’ye 16 milyon bonservis bedeli ödeyecek. Makedon oyuncu 50 maç oynarsa Fener 1.5 milyon Euro da bonus kazanacak.

16 milyon Euro’luk veda
Ve Eljif Elmas Napoli'de... İtalyan ekibinin uzun süredir etmek için uğraştığı Makedon futbolcu, Fenerbahçe'nin yurt dışı kampı kadrosuna alınmadı ve genç oyuncu dün Sarı-Lacivertli takıma resmen veda etti.

16 MİLYON EURO...
İtalyan kulübü 'nin için 'ye 16 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Buna ek olarak 19 yaşındaki oyuncu 50 maça çıkarsa Kanarya ayrıca 1.5 milyon da bonus kazanacak.

180 BİNE GELMİŞTİ
Makedon orta sahanın bir sonraki satışından da Fenerbahçe'nin pay alacağı öğrenildi. Dün Fenerbahçe'nin tesislerinden ayrılan Eljif, sarı-lacivertli renklerden oluşan kalplerle birlikte 'el sallama' emojisi paylaşarak vedasını resmileştirdi. Sarı- Lacivertliler iki sezon önce 180 bin Euro karşılığında transfer ettiği genç oyuncuyu kısa bir sürede yaklaşık 100 katı bir bedelle satarak önemli bir transfer başarısına imza atmış oldu.

YAPTIĞI PAYLAŞIMLA NOKTAYI KOYDU
F.Bahçe'den Napoli'ye giden Eljif Elmas yaptığı paylaşımla camiaya veda etti. Yıldız oyuncu, İtalyan kulübüne 16 milyon Euro+1.5 milyon Euro bonus karşılığında transfer oldu.

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