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  • 22.07.2019 01:39
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 01:39

'da yeni sakatlandı

'ın, Fenerbahçe'den ettiği , kampında sakatlandı. Sağ ayağına darbe alan Şener Özbayraklı'nın yapılan tetkiklerinde baş parmak kemiğinde ayrılmamış kırık hattı tespit edildi.

Galatasaray'da yeni transfer sakatlandı!

'ın yeni i , kampında sakatlandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan futbol takımı, hazırlıklarına akşam gerçekleştirdiği idmanla devam etti.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sınırlı alanda grup ve takım taktiği üzerine çalışmalar yapıldı.



Sağ ayağına darbe alan Şener Özbayraklı'nın yapılan tetkiklerinde baş parmak kemiğinde ayrılmamış kırık hattı tespit edildi. Tedavisine başlanan milli futbolcu, çalışmalarına takımdan ayrı özel bir program dahilinde devam edecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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