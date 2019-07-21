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Galatasaray'ın Emre Mor transferinde flaş gelişme!

G.Saray’da Emre Mor belirsizliği sürerken genç yıldızın kendisini Beşiktaş’a da önerdiği ortaya çıktı. WBD Capital CEO’su Alonso, “Emre yalan söylüyor” dedi.

Emre yalan söylüyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Emre Mor'un durumu tam anlamıyla arapsaçına dönüştü. İspanya'dan gelen son haberde Emre'nin kendisini Beşiktaş'a da önerdiği ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun temsil haklarını elinde bulunduran WBD Capital CEO'su Erik Alonso, "Emre Mor'un tutumunu tutarsız buluyorum. Emre muhtemelen herhangi bir takıma gitmeyecek. Sürekli yalan söylüyor. Kendisiyle yaptığım toplantıda G.Saray'a transferi için bir plan yaptım. Kulüpten 1.7 milyon Euro talep edecektik. O beni devreşı bırakarak 500 bin Euro istedi. Ayrıca bize haber vermeden kendisini Beşiktaş'a önerdi" dedi.

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