İtalya basınının haberine göre Monaco ile Milan, Andre Silva'nın transferi için 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı. 24 yaşındaki forvetin Milan kampından ayrıldığı ve imza için Monaco'ya yola çıktığı belirtildi.



Geçen sezonu kiralık olarak Sevilla'da geçiren Silva, La Liga'da 27 maçta 9 gol, 2 asist kaydetmişti.