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  • 21.07.2019 16:35
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 16:35

'a müjdesi | Galatasaray son dakika transfer i

'ın bir süredir peşinde olduğu Kolombiyalı transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Falcao'nun formasını giydiği Monaco'nun Milan'da top koşturan Andre Silva'yı renklerine bağladığı ve bu transferin resmiyet kazanmasının ardından Falcao'nun takımdan ayrılışına izin vereceği iddia edildi.

İtalya basınının haberine göre Monaco ile Milan, Andre Silva'nın transferi için 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı. 24 yaşındaki forvetin Milan kampından ayrıldığı ve imza için Monaco'ya yola çıktığı belirtildi.

Geçen sezonu kiralık olarak Sevilla'da geçiren Silva, La Liga'da 27 maçta 9 gol, 2 asist kaydetmişti.

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