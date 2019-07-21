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  • 21.07.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 18:50

maçı ne zaman, saat kaçta? maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda hazırlık maçlarına da devam ediyor. Fenerbahçe Alman ekibi ile karşı karşıya gelecek. Şimdi taraftar merakla maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, Wolfsburg maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Wolfsburg maçı ne zaman?

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe 4. hazırlık maçında Alman ekibi Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi yakından takip edecek taraftarlar Fenerbahçe Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, FB Wolfsburg maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte FB Wolfsburg maçına dair merak edilenler...

FENERBAHÇE WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Alman ekibi Wolfsburg ile 22 Temmuz Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19:30'da başlayacak.

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