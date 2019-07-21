Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray, Almanya'nın FC Augsburg takımıyla hazırlık karşılaşmasından mücadele edecek. Augsburg Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor. İşte maça dair detaylar...

AUGSBURG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak Augsburg Galatasaray mücadelesi 25 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.