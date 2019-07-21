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  • 21.07.2019 20:33
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 20:33

maçı ne zaman, saat kaçta? Augsburg GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda hazırlık maçlarına da devam ediyor. Şimdi taraftarlar bu nedenle maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, merakla beklenen Augsburg GS maçı hangi kanalda? İşte Augsburg Galatasaray maçına dair merak edilenler...

Augsburg Galatasaray maçı ne zaman?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray, Almanya'nın FC Augsburg takımıyla hazırlık karşılaşmasından mücadele edecek. Augsburg Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor. İşte maça dair detaylar...

AUGSBURG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak Augsburg Galatasaray mücadelesi 25 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

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