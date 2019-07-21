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  • 21.07.2019 20:40
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 20:40

, Kocelispor'u farklı mağlup etti! (MS: Beşiktaş 7-1 Koceaelispor)

, hazırlıkları kapsamında Riva'daki 'nde karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar, Kocaelispor'u 7-1 mağlup ederken yeni 3 asist ile yıldızlaştı.

Beşiktaş rakibini bozguna uğrattı!
, hazırlık maçında 'u 7-1 mağlup ederken yeni 3 asist ile yıldızlaştı.

öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, 'inde 2. Lig ekibi Kocaelispor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, 2. hazırlık maçında Kocaelispor'u 6-1 mağlup etti. Siyah beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 23. dakikada , 33'te Enzo Roco, 54'te Muhayyer, 61 ve 80. dakikalarda Umut Nayir, 83 ve 88. dakikalarda Oğuzhan Akgün kaydetti.

Beşiktaş'ın yeni transfer Tyler Boyd, ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkarken takımı adına 3 asist yaparak ilk maçında etkileyici bir performans ortaya koydu. İkinci yarıda oyuna dahil olan Boyd, 45 dakika sahada kaldı.

Siyah beyazlı ekip, bir sonraki hazırlık maçını 27 Temmuz'da ekibi Eibar ile yapacak. Beşiktaş, ardından 29 Temmuz tarihinde Apollon Larissa ile karşılaşacak.

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