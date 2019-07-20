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  • 20.07.2019 18:24
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 18:24

Maç sonucu | 1-1

, Avusturya kampında oynadığı 4'üncü ve son hazırlık maçında ekiplerinden ile 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, Fortuna Düsseldorf karşılaşmasıyla Avusturya'daki hazırlık maçlarını noktalamış oldu.

Başakşehir, Fortuna Düsseldorf ile yenişemedi

, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında ile karşı karşıya geldi.

Turuncu-lacivertliler mücadeleye Volkan, Caiçara, Clichy, Chedjou, Uğur Uçar, Mahmut, İrfan Can, Visça, Robinho, Elia ve Gulbrandsen kadrosu ile başladı.

GOL YENİ TRANSFERDEN
Fortuna Düsseldorf'ta ise milli oyuncu karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Maçın ilk yarısını Başakşehir, yeni transferi Fredrik Gulbrandsen'in 26'ncı dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. 74'üncü dakikada Fortuna Düsseldorf beraberliği yakaladı.

Sağ kanattan yapılan ortaya milli oyuncu kafayı vurdu ve skora eşitliği getirdi: 1-1. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, Fortuna Düsseldorf karşılaşmasıyla Avusturya'daki hazırlık maçlarını noktalamış oldu. Turuncu-lacivertliler, daha önce oynadığı maçlarda USK Anif'i 4-1 mağlup ederken; Ajax'a 2-1, 'a ise 5-1'lik skorlarla kaybetmişti.

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