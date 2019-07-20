Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Türk futbolcu Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.



Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan genç yıldız adayı, Feyenoord ile sözleşmesini uzatma kararı almış ve transfere kapısını kapatmıştı. Öte yandan Orkun, Hollanda Milli Takımı forması ile alt yaş kategorilerinde forma giymişti.

Orkun Kökçü ve ailesiyle görüşen yapan TFF, aldığı olumlu yanıtla birlikte 17 yaşındaki Orkun'un Milli Takımımızda oynayabilmesi için gereken başvuruları yaptı.