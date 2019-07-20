Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 20.07.2019 22:27
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 22:27

, 'yı reddedip A Milli Takım'ı seçti!

 ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen bir dönem ve 'nin gündeminde olan , A Milli Futbol Takımımızın formasını terletecek.

Hollanda'yı reddedip A Milli Takım'ı seçti!

Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Türk futbolcu , milli takım tercihini 'den yana kullandı.

Bir dönem ve 'nin gündeminde olan genç yıldız adayı, Feyenoord ile sözleşmesini uzatma kararı almış ve transfere kapısını kapatmıştı. Öte yandan Orkun, Hollanda Milli Takımı forması ile alt yaş kategorilerinde forma giymişti.

Orkun Kökçü ve ailesiyle görüşen yapan , aldığı olumlu yanıtla birlikte 17 yaşındaki Orkun'un Milli Takımımızda oynayabilmesi için gereken başvuruları yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriOrkun Kökçü, Hollanda'yı reddedip A Milli Takım'ı seçti!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri