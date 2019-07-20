Barcelona'nın yıldız savunmacısı Gerard Pique her kesimden alkış alan gri forma tanıtım videosunu resmi twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Twitter hesabını yaklaşık 20 milyon kişinin takip ettiği Pique yaptığı paylaşımla birlikte alkış emojisi de kullandı, tweet yarım saatten kısa süre içerisinde binlerce takipçi tarafından beğenildi.

ANDRE CASTRO'DAN ABDÜLKADİR MESAJI

Pique'nin bu paylaşımının altına yorum yapanlardan biri de Göztepeli Andre Castro oldu. Portekizli oyuncu yaptığı yorumda "Türkiye'de futbol çok seviliyor, Pique. Videodaki oyuncu 'Türkiye'nin Messi'si' olarak bilinen Abdülkadir. Barcelona onu mutlaka izlemeli" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'DAN PIQUE'YE CEVAP

Pique'nin bu paylaşımına Trabzonspor da kayıtsız kalmadı. Bordo mavili ekip, İspanyol yıldıza "Teşekkürler Pique, sana ve güzel ailene gri formamızı göndereceğiz. Bordo mavi Trabzonspor'dan bordo mavi Barcelona'ya selamlar" mesajı gönderdi.