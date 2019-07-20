gözüyle bakılan'nun eski takımı'la anlaşmasıyla hüsran yaşayanB planını devreye soktu.yönetim daha öncede listesinde bulunan'ıyenidengündemine aldı.stoper,kulübü'teforma giyiyor.'ın kısa süre içindeiçin resmi teklif yapacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar,'da olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralama önerisini masaya getirecek.sezon kiralık olarakformasını giyenyıldızın kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.sol stoper olan'a onayı verdi.