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gözünü 'a dikti!

’da çok büyük hüsran yaşayan , Tigres formasını giyen Fransız stoperi yeniden gündemine aldı. Beşiktaş'ın kısa süre içinde Kolodziejczak için resmi teklif yapacağı öğrenildi.

Rota yeniden Meksika
Bitti gözüyle bakılan Vitor Hugo'nun eski takımı Palmeiras'la anlaşmasıyla hüsran yaşayan Beşiktaş B planını devreye soktu.

YENİDEN LİSTEYE GİRDİ
Siyah-beyazlı yönetim daha önce de listesinde bulunan Timothee Kolodziejczak yeniden gündemine aldı. 27 yaşındaki Fransız stoper, Meksika kulübü Tigres'te forma giyiyor.



KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Beşiktaş'ın kısa süre içinde Kolodziejczak için resmi teklif yapacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, Vitor Hugo'da olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralama önerisini masaya getirecek.

ABDULLAH AVCI ONAYI VERDİ
Geçen sezon kiralık olarak St. Etienne formasını giyen Fransız yıldızın kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Abdullah Avcı sol stoper olan Kolodziejczak'a onayı verdi.

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