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Fenerbahçe'ye UEFA’dan ceza yok

UEFA’dan beklenen açıklama geldi. Fenerbahçe’ye Avrupa’dan men cezası verilmedi. Bunun yerine 2 milyon Euro para cezası geld ‘i.Sattığın kadar al’ uygulaması 2021/2022 sezonuna kadar devam edecek

UEFA’dan ceza yok
UEFA'dan merakla beklenen FFP kararı nihayet dün geldi. Beklendiği gibi UEFA, Fenerbahçe'ye men cezası vermeyecek. Bunun yerine Finansal Fair-Play çerçevesinde maddi yaptırım uygulandı.

CEZA YARIYA DÜŞEBİLİR
Fenerbahçe'nin 2020/2021 ve 2021/2022 sezonlarında muhtemel UEFA gelirinden 2 milyon Euro kesilecek. Ancak 15 Ekim 2019 tarihine kadar Bankalar Birliği ile olan borç yapılandırma sürecinin tamamlanması ve TFF yeni Kulüp Lisans&Finansal Fair Play Talimatı gereklerinin yerine getirilmesi koşullarının sağlanması durumunda para cezası 1 milyon Euro'ya düşecek. 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında transferde pozitif transfer koşulu getirildi. Kadronun 23 oyuncuyla sınırlandırılacak... Fenerbahçe ayrıca, önümüzdeki sezon denk hesap kontrolüne tabi tutulacak.

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