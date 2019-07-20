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Eljif Elmas Pazartesi İtalya’da

İtalyan basını Eljif Elmas’ın pazartesi günü sağlık kontrolünden geçeceğini ve Fener’in kasasına bonuslar hariç 18 milyon Euro gireceğini yazdı.

Eljif Pazartesi İtalya’da
Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, önümüzdeki 2-3 gün içerisinde Napoli'ye imza atacak. İtalya'nın Il Mattino gazetesinde yer alan haberde; Fenerbahçe, Eljif Elmas için 18 milyon Euro bonservisin yanı sıra bonuslar karşılığı Napoli ile el sıkıştı.

5 YILLIK İMZA
Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçeceği ifade edilen Eljif'in ise 1.5 milyon Euro net maaş alacağı ve 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Bu arada 18 miyyon Euro, Napo tarihinin transfer rekoru da olacak.

Eljif'in satışı Fenerbahçe adına FFP anlaşması için kritik öneme sahip.

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