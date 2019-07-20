Eljif Elmas Pazartesi İtalya’da İtalyan basını Eljif Elmas’ın pazartesi günü sağlık kontrolünden geçeceğini ve Fener’in kasasına bonuslar hariç 18 milyon Euro gireceğini yazdı.

Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, önümüzdeki 2-3 gün içerisinde Napoli'ye imza atacak. İtalya'nın Il Mattino gazetesinde yer alan haberde; Fenerbahçe, Eljif Elmas için 18 milyon Euro bonservisin yanı sıra bonuslar karşılığı Napoli ile el sıkıştı.



5 YILLIK İMZA

Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçeceği ifade edilen Eljif'in ise 1.5 milyon Euro net maaş alacağı ve 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Bu arada 18 miyyon Euro, Napo tarihinin transfer rekoru da olacak.



Eljif'in satışı Fenerbahçe adına FFP anlaşması için kritik öneme sahip.