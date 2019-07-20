Eljif Elmas Pazartesi İtalya’da

Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, önümüzdeki 2-3 gün içerisinde Napoli'ye imza atacak. İtalya'nın Il Mattino gazetesinde yer alan haberde; Fenerbahçe, Eljif Elmas için 18 milyon Euro bonservisin yanı sıra bonuslar karşılığı Napoli ile el sıkıştı.
5 YILLIK İMZA
Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçeceği ifade edilen Eljif'in ise 1.5 milyon Euro net maaş alacağı ve 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Bu arada 18 miyyon Euro, Napo tarihinin transfer rekoru da olacak.
Eljif'in satışı Fenerbahçe adına FFP anlaşması için kritik öneme sahip.
5 YILLIK İMZA
Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçeceği ifade edilen Eljif'in ise 1.5 milyon Euro net maaş alacağı ve 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Bu arada 18 miyyon Euro, Napo tarihinin transfer rekoru da olacak.
Eljif'in satışı Fenerbahçe adına FFP anlaşması için kritik öneme sahip.
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