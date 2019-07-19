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  • 19.07.2019 12:21
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 12:21

Trezeguet 11 milyon euroya ile anlaştı

, 'lı futbolcusu Trezeguet için ile anlaşma sağladı. Adı Türk kulüpleriyle anılan yıldız orta saha oyuncusu Trezeguet gelecek sezon 'de mücadele edecek.

Açıklandı! 11 milyon euroya...

, 'lı futbolcusu Trezeguet için Preier Lig ekiplerinden ile anlaşma sağlandı.

Spor'un haberine göre; adı Türk kulüpleriyle anılan yıldız orta saha oyuncusu gelecek sezon 'de mücadele edecek.

Mısırlı futbolcu tatilinin ardından Kasımpaşa'nın yeni sezon çalışmalarına katılmıştı.

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