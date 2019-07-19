Kasımpaşa, Mısır'lı futbolcusu Trezeguet için Preier Lig ekiplerinden Aston Villa ile anlaşma sağlandı.
TRT Spor'un haberine göre; adı Türk kulüpleriyle anılan yıldız orta saha oyuncusu gelecek sezon İngiltere'de mücadele edecek.
Mısırlı futbolcu tatilinin ardından Kasımpaşa'nın yeni sezon çalışmalarına katılmıştı.
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