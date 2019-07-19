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  • 19.07.2019 11:55
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 12:01

yeni transferi 'i KAP'a bildirdi! ? Kaç yaşında?

Geride bıraktığımız sezon oynadığı futbol ile tüm sporseverlerin beğenisini kazanan, yeni sezon yatırımını gençler üzerine kuran Altınordu forması giyen 25 yaşındaki 'i KAP'a bildirdi. Genç oyuncunun resmileşmesinin ardından herkes , kaç yaşında merak ediyor. Erce Kardeşler'in abisi yine futbol dünyasının yakından tanıdığı hakem 'in ta kendisi. İşte Trabzonspor'un yeni transferi Erce Kardeşler'in kariyeri...

Trabzonspor yeni transferi Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi!

Kadrosuna genç isimleri katan , transferde tam gaz devam ediyor. Son olarak 28 yaşındaki savunma oyuncusu Gaston Campi'yi kadrosuna katan Bordo-Mavililer, kaleye de 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 25 yaşındaki 'i borsaya bildirdi. Kulübü Altınordu ile görüşmeye başlandığını belirten Karadeniz ekibi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Altınordu A.Ş.'nin Profesyonel Futbolcusu Erce Kardeşler'in, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.'

TRABZONSPOR'UN YENİ KALECİSİ ERCE KARDEŞLER KİMDİR?

14 Mart 1994 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Erce Kardeşler, kalecidir. 1,84 boyundaki kaleci, sağ ayağını kullanmaktadır.

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Erce Kardeşler, alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra Oyak Renault'a (Yeşil Bursa SK) bedelsiz olarak transfer olmuştur. 2013 yılında Türk futbolunun futbolcu fabrikası olan Altınordu'nun dikkatini çeken kaleci Ege temsilcisine transfer olmuştur.

Altınordu'dan bedelsiz olarak Aliağa FK'ya giden Erce, 2014 yılında tekrar Altınordu'ya geri dönmüştür.

Altınordu'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Erce'nin, Trabzonspor'a transfer olması beklenmektedir. Bordo-Mavili takıma transfer olması halinde takımın en tecrübeli kalecisi olacak.

Erce kardeşlerin abisi , Süper Lig'de de görev yapmış olan Arda Kardeşler'dir. Babası ise alt liglerde teknik direktörlük yapan Eser Kardeşler'dir. Başarılı kaleci, Neuer'i örnek aldığını açıklamıştı.

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