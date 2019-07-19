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  • 19.07.2019 12:55
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 12:55

Afrika'nın en büyüğü belli oluyor! 2019 - final maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Senagal ile , finalinde karşı karşıya gelecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma bugün oynanacak. Afrika'nın en büyüğünün belli olacağı karşılaşmada takıdık isimler yer alacak. Peki, - Cezayir maçı ne zaman saat kaçta? Afrika Kupası final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Afrika'nın en büyüğü belli oluyor

Senegal - Cezayir maçı hangi kanalda? Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Rakiplerini eleyerek final yükselen Senegal ile Cezayir arasında oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı. Tanıdık isimlerin yer alacağı finalin detayları belli oldu. Peki, 2019 Senegal - Cezayir final maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

SENEGAL - CEZAYİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2019 Afrika Uluslar Kupasi finalinde Senagal ile Cezayir karşı karşıya geliyor. Senegal - Cezayir maçı başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda 19 Temmuz Cuma günü (bugün) Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Güney Afrikalı hakem Victor Gomes'in yöneteceği mücadele, Smart Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Daha önce kupada iki kez finale yükselen ve 1990'daki turnuvadan zaferle ayrılan Cezayir, aynı başarıyı bir kez daha tekrarlamak amacıyla sahaya çıkacak. Bir kez finale kaldığı 2002'deki turnuvada Kamerun'a kaybeden Senegal ise kupayı ilk kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

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