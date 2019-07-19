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  • 19.07.2019 12:03
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 12:05

RB saat kaçta, hangi kanalda? 2019 Leipzig GS hazırlık maçı ne zaman?

RB Leipzig-Galatasaray maçına saatler kaldı. 2019-2020 sezonunun başlamasına bir ay kala yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, Almanya'nın RB Leipzig takımıyla özel maçta karşı karşıya geliyor. Peki, RB Leipzig-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2019 Leipzig GS hazırlık maçı ne zaman?

RB Leipzig-Galatasaray maçı hangi kanalda?

RB Leipzig-Galatasaray maçı saat kaçta? Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile mücadele edecek. Her ne kadar hazırlık maçı olsa da zorlu bir karşılaşma ekranlara gelecek. Heyecan dozu yüksek geçecek RB Leipzig-Galatasaray maçının detayları merak ediliyor. Peki, RB Leipzig-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2019 Leipzig GS hazırlık maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

RB LEİPZİG-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RB Leipzig-Galatasaray maçı 19 Temmuz 2019 Cuma günü Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Tivoli-Neu Stadı'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma D Smart kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray, 25 Temmuz Perşembe günü ise Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

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