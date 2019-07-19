Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig'de fikstür çekildikten sonra yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Takımlar transfer çalışmalarıyla gündemi karıştırırken futbolseverler yeni sezonun başlangıç tarihini araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda yeni sezon takvimini duyurdu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? 2019-2020 sezonu Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.