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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 17:45

Son dakika haberi: yeni transferi Campi'yi açıkladı

'dan son dakika transfer haberi... Trabzonspor Kulübü, Arjantin'in Estudiantes takımında oynayan Gaston Matias Campi'nin transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Trabzonspor yeni transferini açıkladı!

Kulübü, Arjantin'in Estudiantes takımında oynayan Gaston Matias Campi'nin transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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