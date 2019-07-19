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  • 19.07.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 18:21

Son dakika: 'nın kararı belli oldu

'ye 'dan müjdeli haber geldi. Fenerbahçe'nin merakla beklediği UEFA kararı belli oldu. A Spor'un haberine göre UEFA, Fenerbahçe'ye men cezası vermedi.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde!

'nin merakla beklediği kararı belli oldu. A Spor'un haberine göre UEFA, Fenerbahçe'ye men cezası vermedi.

UEFA'nın çerçevesinde sarı-lacivertli ekibe sadece çeşitli yaptırımlar uygulayacağı açıklandı.Fenerbahçe'nin UEFA'dan kadro kısıtlaması, maddi cezalar gibi yaptırımlar alması bekleniyor.

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