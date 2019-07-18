Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Yukatel Denizlispor ve Altay, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 8'inci dakikasında Altay, eski Denizlisporlu Leandro Kappel'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün 5 dakika sonrasında Denizlispor'un yeni transferi Hugo Rodallega skora denge getirdi: 1-1. Rakibine göre hücumda daha etkili olan yeşil-siyahlılar, 29'uncu dakikada Burak Çalık'ın attığı golle 2-1 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın 71'inci dakikasında Denizlispor'dan Burak Altıparmak attığı gol ile maçın skorunu belirledi: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yukatel Denizlispor ilk maçınd Altay'ı 3-1 mağlup etti.
Denizlispor ilk hazırlık maçında galip
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Spor Toto 1'inci Lig temsilcilerinden Altay'ı 3-1 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri yeni transfer Hudo Rodallega, Burak Çalık ve Burak Altıparmak kaydederken, Altay'ın tek sayısı Leandro Kappel'den geldi.
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