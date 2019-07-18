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  • 19.07.2019 01:03
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 01:05

Denizlispor ilk hazırlık maçında galip

Süper Lig ekiplerinden , öncesi ilk hazırlık maçında Spor Toto 1'inci Lig temsilcilerinden Altay'ı 3-1 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri yeni Hudo Rodallega, ve kaydederken, Altay'ın tek sayısı 'den geldi.

Denizlispor ilk hazırlık maçında galip
hazırlıklarına Afyon'da devam eden ve Altay, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 8'inci dakikasında Altay, eski Denizlisporlu 'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün 5 dakika sonrasında Denizlispor'un yeni i Hugo Rodallega skora denge getirdi: 1-1. Rakibine göre hücumda daha etkili olan yeşil-siyahlılar, 29'uncu dakikada 'ın attığı golle 2-1 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın 71'inci dakikasında Denizlispor'dan attığı gol ile maçın skorunu belirledi: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yukatel Denizlispor ilk maçınd Altay'ı 3-1 mağlup etti.

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