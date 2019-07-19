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  • 19.07.2019 19:41
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 19:41

Son dakika haberleri... , Westerlo'ya transfer oldu

'de geçtiğimiz yıl Altınordu'dan edilen Westerlo'ya kiraladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

'nin geçtiğimiz sezon Altınordu'dan ettiği futbolcu hakkında flaş bir karar verdi.

Fenerbahçe genç kalecisi 'i, İkinci Başkanlığını eski Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın yaptığı ekibi Westerlo'ya kiraladı. Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın transferinden sonra Berke Özer'in kiralık olarak gönderilmesi bekleniyordu. Westerlo, 'dan da Recep Gül'ü kadrosuna katmıştı.

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