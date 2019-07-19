Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Altınordu'dan transfer ettiği futbolcu hakkında flaş bir karar verdi.

Fenerbahçe genç kalecisi Berke Özer'i, İkinci Başkanlığını eski Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın yaptığı Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı. Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın transferinden sonra Berke Özer'in kiralık olarak gönderilmesi bekleniyordu. Westerlo, Galatasaray'dan da Recep Gül'ü kadrosuna katmıştı.