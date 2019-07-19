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  • 19.07.2019 20:34
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 21:32

Maç sonucu | 2-0

yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İkinci hazırlık maçında ile karşılaşan Sarı-Lacivertliler mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılan taraf oldu. Vedat Muriç 45+2. ve 51. dakikalarda attığı iki golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov!

, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi 'u 2-0 yendi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe rakibini yeni transferi Vedat Muric'in 45+2 ve 51. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler karşılaşmaya kalede Harun Tekin, savunmada Tolga Ciğerci, Okan Turp, Sadık Çiftpınar, Abdülcebrail Akbulut, orta sahada Jailson, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Mehmet Ekici, santrforda ise Vedat Muric 11'iyle başladı.

Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Max Kruse, Victor Moses, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Batuhan Yılmaz ve Allahyar Sayyadmanesh de görev aldı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık maç programı ise şöyle:

22 Temmuz: Wolfsburg-Fenerbahçe

25 Temmuz: Herta Berlin-Fenerbahçe

30 Temmuz: Bayern Münih-Fenerbahçe

31 Temmuz: Real Madrid/Tottenham - Fenerbahçe

7 Ağustos: Fenerbahçe-Cagliari

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