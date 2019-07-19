Dün Galatasaray'da Jean Micheal Seri heyecanı vardı... Fulham'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Fildişili orta alan oyuncusu sabah saatlerinde İstanbul'a ayak bastı.
COŞKULU KARŞILAMA
Taraftarların büyük bir coşkuyla karşıladığı Seri ardından sağlık kontrolünden geçti...Yıldız futbolcunun bugün Galatasaray'ın Avustarya'daki kampına katılması bekleniyor.
İTALYANLAR ŞAŞIRDI
Öte yandan Seri'nin transferi dış basında da yankı buldu. Özellikle İtalyan basını, Fidişili futbolcunun Milan ve Roma'yı geri çevirerek Galatasaray'a transfer olmasını büyük bir sürpriz olarak değerlendirdi.
SATIN ALMA OPSİYONU 18 MİLYON EURO
Seri'ye yıllık 2.8 milyon, kulübü Fulham'a ise 1.5 milyon Euro ödenecek. Satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro.
COŞKULU KARŞILAMA
Taraftarların büyük bir coşkuyla karşıladığı Seri ardından sağlık kontrolünden geçti...Yıldız futbolcunun bugün Galatasaray'ın Avustarya'daki kampına katılması bekleniyor.
İTALYANLAR ŞAŞIRDI
Öte yandan Seri'nin transferi dış basında da yankı buldu. Özellikle İtalyan basını, Fidişili futbolcunun Milan ve Roma'yı geri çevirerek Galatasaray'a transfer olmasını büyük bir sürpriz olarak değerlendirdi.
SATIN ALMA OPSİYONU 18 MİLYON EURO
Seri'ye yıllık 2.8 milyon, kulübü Fulham'a ise 1.5 milyon Euro ödenecek. Satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro.
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