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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 21:27

Son dakika: 'un Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu

'un Avrupa Ligi 2. ndaki rakibi, Slovenya'nın Olimpija takımı oldu.Slovenya'nın Olimpija takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas'ı eleyerek 2. ön eleme turunda Yeni Malatyaspor ile eşleşti.

Malatyaspor'un Avrupa'da rakibi belli oldu

'un Avrupa Ligi 2. ndaki rakibi, Slovenya'nın Olimpija takımı oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasındaki 1. ön eleme turu rövanş maçında Rigas (Letonya), deplasmanda 3-2 yendiği Olimpija'yı konuk etti.

Olimpija, Çekiçi'nin 45+1 ve Savic 90+2'nci dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Eşleşmeyi 4-3 kazanan Olimpija, 2. ön eleme turunda Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu.

Türk hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşmada ise Aberdeen, evinde 2-1 yendiği RoPS'u deplasmanda da aynı skorla geçerek 2. ön eleme turuna çıktı.

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