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  • 18.07.2019 21:36
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 22:09

, ini 'a bildirdi

, Fulham'dan 'yi bir yıllığına kiraladığını resmen duyurdu. Sarı Kırmızılı ekip, Fulham'a kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeyecek. Sözleşmedeki satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro olarak açıklandı.


, Seri ini 'a bildirdi.

Sarı- Kırmızılı kulüpten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Profesyonel Futbolcu ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin 18.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

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