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  • 18.07.2019 20:54
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 20:54

, Okan Kocuk ini KAP'a bildirdi!

, 'un genç file bekçisi Okan Kocuk, ile anlaşmaya vardı.Sarı kırmızılı ekip genç kaleci ile 4 yıllık anlaşma sağladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan bir transfer daha! KAP'a açıklandı...

Kulübü, Okan Kocuk ile anlaştığını KAP'a açıkladı.

İşte KAP'a yapılan o açılama:

Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.500.000 TL sabit ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.750.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 3.250.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 3.000.000 TL ödeyecektir.

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