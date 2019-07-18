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  • 18.07.2019 16:18
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 16:19

Son dakika: 2019-2020 sezonunu başlama tarihi belli oldu

Son dakika haberi... , 'de 2019-2020 sezonunun başlayacağı tarihi duyurdu. TFF yaptığı açıklamada, 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta başlayacağını ve 17 Mayıs'ta sona ereceğini belirtti.

Süper Lig’in başlama tarihi belli oldu

, 'de 2019-2020 sezonunun başlayacağı tarihi açıkladı.

'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İlk yarısı 30 Aralık 2019'da sona erecek Süper Lig'in ikinci devresi 17-20 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'de sezon 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

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