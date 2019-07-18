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  • 18.07.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 16:02

Son dakika haberi: maç takvimi açıklandı

tarihleri açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanacak olan 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak. Final maçı ise 21 Mayıs 2020'de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi açıklandı

Futbolda 2019-2020 sezonu maç takvimi açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan () yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanacak 1. eleme turu karşılaşmaları ile başlayacak.

Kupa, 5. eleme turu itibarıyla çift maç eleme usulü üzerinden oynanacak. Organizasyon, 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan final müsabakası ile sona erecek.

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