Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve sabah saatlerinde Jean Michael Seri'yi İstanbul'a getiren Galatasaray, bir transferda daha sona yaklaştı.

TRT Spor'un son dakika haberine göre sarı-kırmızılı takım Monaco forması giyen Radamel Falcao ile prensipte anlaştı. Oyuncuyla anlaşma sağlayan Galatasaray, Fransız ekibi Monaco ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'ın oyuncuya yıllık 7 milyon Euro'ya ödeneceği iddialar arasında.

MAAŞININ YARISI SPONSORLARDAN

Kolombiyalı golcüyü renklerine bağlamak üzere olan Galatasaray, oyuncunun yıllık 7 milyon Euro'luk maaşına ise sponsporlu çözüm buldu. Yıldız ismin maaşının 3,5 milyon Euro'sunu ödeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp kalan yarısını da sponsorlardan karşılayacak.