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  • 18.07.2019 12:50
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 12:56

'dan ve kararına flaş yorum: 'ın şampiyonluğu şaibelidir...

() (), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. ve bu listede kendine yer bulamadı. MHK, ayrıca Üst Klasman'da düdük çalacak hakem sayısını da 43'e çıkardı. Usta spor yazarı bu kararı yorumladı.

MHK Başkanı Zekeriya Alp ve yönetimi ilk icraat olarak geçen sezonun en çok tartışılan iki hakemi Bülent Yıldırım ile Serkan Çınar'ı kadro dışı bıraktı. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?

MHK'nin Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ı kadro dışı bırakması bir anlamda geçen senenin şaibeli olduğunun resmen beyanıdır. Tamam kabul ediyorum. Özellikle Serkan Çınar bana göre Rizespor-Galatasaray maçında çok ciddi masum olmayan yanlışlar yaptı. Bülent Yıldırım'ı ise Galatasaray-Beşiktaş derbisinde beğenmedim ama öylesine kariyeri olan hakemi yok etmek doğru değil.

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