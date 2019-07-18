Okan Kocuk kimdir? Galatasaray'dan yapılan açıklama ile birlikte Okan Kocuk'la 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Bursaspor'la yollarını ayıran Okan Kocuk 2019-2020 sezonunda net 2 milyon 500 bin TL sabit transfer ücreti alacak. Genç futbolcu imza parası olarak 3 milyon TL alacak. Peki, Okan Kocuk kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni transferi Okan Kocuk hangi takımlarda oynadı? İşte Okan Kocuk'un hayat hikayesi...

OKAN KOCUK KİMDİR?

Okan Kocuk, 27 Temmuz 1995 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Futbola 2006 yılında Bursa ekibi Mustafa Kemalpaşaspor'da başlayan Okan, burada 3 yıl forma giydikten sonra Bursaspor altyapısına transfer edildi. Kısa süre içerisinde kendisini kanıtlayan ve alt yaş gruplarına damga vuran Okan, 2011 yılında Bursaspor ile profesyonel sözleşmeye imza attı.

6 yıl boyunca Bursaspor'un alt yaş kategorisindeki takımlarında oynayan Okan, tecrübe kazanması amacıyla ilk olarak Bandırmaspor'a, ardından İstanbulspor'a kiralandı.

İstanbulspor'la Spor Toto 1. Lig'de 28 maçta kaleyi koruyan Okan, gösterdiği performansla dikkat çekti. Sezon sonu Bursa'ya geri dönen başarılı eldiven, Samet Aybaba'nın göreve gelmesiyle formayı kaptı. Harun Tekin'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından yeni kaleci istemeyen Samet Aybaba, formayı Okan ve Muhammed'e verdi.

Milli takımda da U16'dan itibaren bütün kategorilerde milli olan Okan, bu sezon Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım'a da davet edilmişti.

Geçen sezonun başında Harun Tekin'in takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, sezonu 22 maç ile tamamladı. Kalesinde 23 gol gören Okan, 7 karşılaşmada ise rakiplerine geçit vermedi.