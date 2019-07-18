Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 18.07.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 18:50

maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 GS hazırlık maçı hangi kanalda?

Leipzig - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transfer haberleriyle taraftarını heyecanlandırdı. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, özel maçta RB Leipzig ile karşılaşacak. Peki, maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 GS hazırlık maçı hangi kanalda?

RB Leipzig-Galatasaray maçı ne zaman?

RB Leipzig-Galatasaray maçı ne zaman? 2018-2019 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu ile birlikte iki kupa kaldıran Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın güçlü ekiplerinden RB Leipzig ile karşı karşıya geliyor. Her ne kadar hazırlık maçı olsa da heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Leipzig Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 GS hazırlık maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

LEİPZİG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile karşılaşacak Galatasaray'ın hazırlık maçı heyecanla bekleniyor. RB Leipzig-Galatasaray maçı 19 Temmuz 2019 Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak. Heyecam dozu yüksek geçecek karşılaşma D Smart kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray, 25 Temmuz Perşembe günü ise Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriLeipzig Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 GS hazırlık maçı hangi kanalda?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri