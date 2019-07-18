RB Leipzig-Galatasaray maçı ne zaman? 2018-2019 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu ile birlikte iki kupa kaldıran Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın güçlü ekiplerinden RB Leipzig ile karşı karşıya geliyor. Her ne kadar hazırlık maçı olsa da heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Leipzig Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 GS hazırlık maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

LEİPZİG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile karşılaşacak Galatasaray'ın hazırlık maçı heyecanla bekleniyor. RB Leipzig-Galatasaray maçı 19 Temmuz 2019 Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak. Heyecam dozu yüksek geçecek karşılaşma D Smart kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray, 25 Temmuz Perşembe günü ise Augsburg ile karşı karşıya gelecek.