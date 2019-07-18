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  • 18.07.2019 18:24
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 18:24

, 'ı kadrosuna kattı

, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Amerikalı forvet 'ı bir yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından yapılan yazılı açıklamada "25 Mayıs 1991 tarihinde California’da dünyaya gelen ve kariyerinde 400’ün üzerinde NBA maçı bulunan 2.03 boyundaki yıldız Derrick Williams, 2019-2020 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe bomba transferi duyurdu!

Fenerbahçe , yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, forvet ile bir yıllığına anlaştı.



Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Birleşik Amerikalı forvet Derrick Williams ile bir yıllığına anlaştı.

25 Mayıs 1991 tarihinde California'da dünyaya gelen ve kariyerinde 400'ün üzerinde NBA maçı bulunan 2.03 boyundaki yıldız Derrick Williams, 2019-2020 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Derrick Williams'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

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