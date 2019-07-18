Jean Michael Seri'den G.Saray taraftarına mesaj: Her şeyimi vereceğim Galatasaray'ın İngiliz ekibi Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri, "Galatasaray için ruhumda ve bedenimde ne kadar güç varsa kullanacağım, her şeyimi vereceğim." dedi.

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