Beşiktaş'ta Trauco için pazarlık Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Flamengo’lu Miguel Tracuo’u listenin ilk sırasına aldı. Brezilya ekibinin Perulu yıldız için 3 milyon Euro istediği öne sürüldü.

Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotayı Brezilya'ya çevirdi. Flamengo'nun Perulu sol beki Miguel Trauco'yu listesine alan yönetim Brezilya ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor. Brezilya basınının haberine göre ise Flamengo, 27 yaşındaki sol bek için Beşiktaş'tan 3 milyon euro talep etti. Filipe Luis'i transfer etmek isteyen Flamengo, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katması halinde Trauco'nun forma şansı çok zorlaşacak. Sözleşmesi 5 ay sonra bitecek bir futbolcuya 3 milyon euro vermek istemeyen Beşiktaş, Luis'in kararına da dikkat ederek transfer politikasını çizecek. Trauco, 2 sezondur Flamengo'da oynuyor.