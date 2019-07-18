Beşiktaş, aktif spor hayatını noktaladıktan sonra altyapı okulları üstüne projeler geliştiren eski futbolcusu Fabian Ernst'le iş birliğine gitme kararı almıştı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fabian Ernst basın toplantısı düzenledi.

AVRUPA'NIN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE SPOR OKULLARI AÇACAĞIZ

İlk olarak sözü alan Fikret Orman, "Güzel bir iş birliği için Fabian Ernst'le birlikteyiz. Kendisi, Beşiktaş'ta çok önemli işler başardı. Fabian, futbolu bıraktıktan sonra altyapıların içinde kaldı. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde Fabian'la birlikte spor okulları açacağız. Transfer dönemi ağustosun sonuna kadar devam ediyor. Abdullah hocamız, etrafına ışık saçıyor. İşlerinde de çok iyiler. Dün çekilen fikstüre hazır kadromuzla çıkacağız inşallah.

BURAK YILMAZ'I BIRAKMAK İSTEMİYORUZ

Burak çok iyi bir Beşiktaşlı. Kendisi futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyordu, o şekilde de devam ediyoruz. Burak'ı bırakmayı istemiyoruz. Kimse gelip benimle konuşmadı. Binamızın önünde fotoğraf çektirmeleri de hoş. Başka bir şey söylemek istemiyorum."

"TEKRAR EVİME DÖNDÜM"

Öncelikle buraya geldiğim için çok mutluyum. Tekrar evime döndüm. Bu da benim için gurur verici bir durum. Özellikle Beşiktaş'a bana bu görevi verdiği için çok teşekkür ediyorum.

Hannover'de şu an futbol okulum var. 200-300'e yakın futbolcu yetiştiriyoruz. Böyle bir projeyi üstlenmek istedim. Faydalı olacağına inanıyorum. Almanya'da ve çevresinde ciddi bir antrenör havuzumuz var. Yıllardır olan tecrübemizle birlikte Beşiktaş'a yakışan bir eğitim sağlayacağımıza inanıyorum.

Herkese teşekkür ederim. Bu ilk adımdan sonra ciddi bir proje gelişecek. Olumlu adımlar atacağımıza inanıyorum.