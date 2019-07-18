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  • 18.07.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 09:52

Son dakika: 'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Son dakika haberine göre; 'ın Fulham'dan kiraladığı , İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

, Fulham'ın orta saha oyuncusu 'nin transferinde mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki Seri, Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunuyordu.

Galatasaray, İngiliz ekibine yaptığı kiralama teklifini 1.5 milyondan 1.7 milyon euroya yükseltmiş, Jean Michael Seri ile de 1 sezonluk 2.5 milyon euroya anlaşma sağlamıştı.Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, Seri'nin de sarı-kırmızılıları tercih etmesi Fulham'ın 'evet' demesinde etkili oldu.

AYRINTILAR GELİYOR...

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