Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı.2019-2020 Spor Toto Süper Lig fikstür kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi bugün saat 21.00'den itibaren yapılmaya başlandı. Peki, Süper Lig 2019-2020 sezonu ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 2019-2020 sezonu hakkında detaylar...

SÜPER LİG 2019-2020 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR

GÖZTEPE - ANTALYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - ÇAYKUR RİZESPOR

KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ

DENİZLİSPOR - GALATASARAY

FENERBAHÇE - GAZİŞEHİR GFK

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR

Y. MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR​