Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı.2019-2020 Spor Toto Süper Lig fikstür kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi bugün saat 21.00'den itibaren yapılmaya başlandı. Peki, Süper Lig 2019-2020 sezonu ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 2019-2020 sezonu hakkında detaylar...
SÜPER LİG 2019-2020 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.
SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ
KAYSERİSPOR - ALANYASPOR
GÖZTEPE - ANTALYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - ÇAYKUR RİZESPOR
KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ
DENİZLİSPOR - GALATASARAY
FENERBAHÇE - GAZİŞEHİR GFK
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR
Y. MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR
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