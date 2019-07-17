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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 21:33

2019-2020 sezonu fikstürü çekildi! Süper Lig Cemil Usta sezonu ne zaman başlayacak?

Spor Toto 'de fikstür kura çekimi heyecanla bekleniyordu. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Süper Lig fikstürü çekilmeye başlandı. Taraftarlar şimdi hangi hafta, hangi takımın karşılaşacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig 2019-2020 sezonu ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 2019-2020 sezonuna dair bilgiler...

Süper Lig yeni sezon fikstürü çekiliyor!

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı.2019-2020 Spor Toto Süper Lig fikstür kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi bugün saat 21.00'den itibaren yapılmaya başlandı. Peki, Süper Lig 2019-2020 sezonu ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 2019-2020 sezonu hakkında detaylar...

SÜPER LİG 2019-2020 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR

GÖZTEPE - ANTALYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - ÇAYKUR RİZESPOR

KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ

DENİZLİSPOR - GALATASARAY

FENERBAHÇE - GAZİŞEHİR GFK

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR

Y. MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR​

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