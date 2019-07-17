Ligler ne zaman başlıyor? Futbolseverler yeni sezon için heyecan içinde. Transfer sezonunda taraftarını heyecanlandıran takımların yeni sezon eşleşmeleri belli oluyor. Süper Lig'de fikstür bugün belli olacak. TFF 2. Lig ve 3. Lig grupları ise belirlendi. Peki, Ligler ne zaman başlıyor? 2019-2020 Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.