Spor Toto Süper Lig'de fikstür kura çekimi heyecanla bekleniyordu. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Süper Lig fikstürü çekilmeye başlandı. Taraftarlar şimdi hangi hafta, hangi takımın karşılaşacağını merak ediyor. Peki, Süper Loto 2019-2020 sezonunda derbiler hangi hafta oynanacak?

DERBİLER HANGİ HAFTA OYNANACAK?

3. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

6. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

6. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

9. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

13. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

16. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş