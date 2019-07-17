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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 21:43

Süper Lig 2019-2020 sezonunda oynanacak? İşte derbi tarihleri...

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. 2019-2020 Spor Toto Süper Lig fikstür kura çekimi merak ediliyordu. 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi bugün yapılıyor. Futbolseverler nda oynanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Süper Lig 2019-2020 sezonu hakkında detaylar...

Derbiler hangi hafta oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de fikstür kura çekimi heyecanla bekleniyordu. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Süper Lig fikstürü çekilmeye başlandı. Taraftarlar şimdi hangi hafta, hangi takımın karşılaşacağını merak ediyor. Peki, Süper Loto 2019-2020 sezonunda derbiler hangi hafta oynanacak?

DERBİLER HANGİ HAFTA OYNANACAK?

3. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
6. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
6. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
9. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
13. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
16. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

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