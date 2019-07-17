Spor Toto Süper Lig'de fikstür kura çekimi heyecanla bekleniyordu. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Süper Lig fikstürü çekilmeye başlandı. Taraftarlar şimdi hangi hafta, hangi takımın karşılaşacağını merak ediyor. Peki, Süper Loto 2019-2020 sezonunda derbiler hangi hafta oynanacak?
DERBİLER HANGİ HAFTA OYNANACAK?
3. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
6. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
6. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
9. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
13. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
16. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.