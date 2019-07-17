2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonunun fikstür çekimi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. 16, 17, 18, ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve efsane futbolcu Cemil Usta'nın ismiyle oynanacak olan sezonun fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu ve Genel Sekreter Kadir Kardaş tarafından gerçekleştirildi.

1. HAFTA

Kayserispor - Alanyaspor

Göztepe - Antalyaspor

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Trabzonspor

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep

Denizlispor - Galatasaray

Sivasspor - Beşiktaş

DERBİ HAFTALARI

3. HAFTA

Fenerbahçe - Trabzonspor

6. HAFTA

Trabzonspor - Beşiktaş



Galatasaray - Fenerbahçe

9. HAFTA

Beşiktaş - Galatasaray

13. HAFTA

Trabzonspor - Galatasaray

16. HAFTA

Fenerbahçe - Beşiktaş

SÜPER LİG 16 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

TFF'nin aldığı karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.