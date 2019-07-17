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  • 17.07.2019 21:17
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 21:37

2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapıldı!

'de, efsane futbolcu Cemil Usta'nın ismiyle oynanacak olan 2019-2020 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. 21.00'de başlayan fikstür çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi. Ligin ilk yarısında Galatasaray, , ve Trabzonspor'un kendi aralarında oynayacakları maçların hangi haftalarda oynanacağı da belli oldu.

Spor Toto Süper Lig fikstürü çekildi

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonunun fikstür çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. 16, 17, 18, ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve efsane futbolcu Cemil Usta'nın ismiyle oynanacak olan sezonun fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu ve Genel Sekreter Kadir Kardaş tarafından gerçekleştirildi.

1. HAFTA

Kayserispor - Alanyaspor
Göztepe - Antalyaspor
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Trabzonspor
- Gazişehir Gaziantep
Denizlispor - Galatasaray
Sivasspor -

DERBİ HAFTALARI

3. HAFTA
Fenerbahçe - Trabzonspor

6. HAFTA
Trabzonspor - Beşiktaş

Galatasaray - Fenerbahçe

9. HAFTA
Beşiktaş - Galatasaray

13. HAFTA
Trabzonspor - Galatasaray

16. HAFTA
Fenerbahçe - Beşiktaş

SÜPER LİG 16 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

TFF'nin aldığı karara göre ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.

müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.


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