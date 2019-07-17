2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonunun fikstür çekimi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. 16, 17, 18, ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve efsane futbolcu Cemil Usta'nın ismiyle oynanacak olan sezonun fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.
Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu ve Genel Sekreter Kadir Kardaş tarafından gerçekleştirildi.
1. HAFTA
Kayserispor - Alanyaspor
Göztepe - Antalyaspor
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Trabzonspor
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep
Denizlispor - Galatasaray
Sivasspor - Beşiktaş
DERBİ HAFTALARI
3. HAFTA
Fenerbahçe - Trabzonspor
6. HAFTA
Trabzonspor - Beşiktaş
Galatasaray - Fenerbahçe
9. HAFTA
Beşiktaş - Galatasaray
13. HAFTA
Trabzonspor - Galatasaray
16. HAFTA
Fenerbahçe - Beşiktaş
SÜPER LİG 16 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
TFF'nin aldığı karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
Detaylar geliyor...
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