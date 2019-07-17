Lecce'nin taraftar grubu Burak için bir beste yaptı.
OSMANLILI GOLCÜ
İŞTE o besteden satırlar: "Meluso'm benim, Osmanlılı golcüyü almak için Türkiye'ye gider. Ancak Beşiktaş pes etmiyor, onun (Burak) gitmesine izin vermiyor. Ben Yılmaz ve La Mantia'yı hayal ediyorum. Ama Burak, ama Burak, ama Burak... Hangi kahrolası zaman geliyor bu Burak Yılmaz!"
NAİBİ: BURAK TAKIMDA KALACAK
BEŞİKTAŞ Sportif Direktörü Ali Naibi, Lecce'nin talip olduğu Burak Yılmaz için "Burak önümüzdeki sezon da takımımızda kalacak" diye konuştu.
OSMANLILI GOLCÜ
İŞTE o besteden satırlar: "Meluso'm benim, Osmanlılı golcüyü almak için Türkiye'ye gider. Ancak Beşiktaş pes etmiyor, onun (Burak) gitmesine izin vermiyor. Ben Yılmaz ve La Mantia'yı hayal ediyorum. Ama Burak, ama Burak, ama Burak... Hangi kahrolası zaman geliyor bu Burak Yılmaz!"
NAİBİ: BURAK TAKIMDA KALACAK
BEŞİKTAŞ Sportif Direktörü Ali Naibi, Lecce'nin talip olduğu Burak Yılmaz için "Burak önümüzdeki sezon da takımımızda kalacak" diye konuştu.
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