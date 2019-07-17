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Lecce taraftarı için beste yaptı

’ın yıldız oyuncusunu çok isteyen Lecce’nin taraftarı kral için beste bile yaptı.Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi, Lecce'nin talip olduğu için "Burak önümüzdeki sezon da takımımızda kalacak" diye konuştu.

Yılmaz için beste yaptılar
Lecce'nin taraftar grubu Burak için bir beste yaptı.

OSMANLILI GOLCÜ
İŞTE o besteden satırlar: "Meluso'm benim, Osmanlılı golcüyü almak için Türkiye'ye gider. Ancak pes etmiyor, onun (Burak) gitmesine izin vermiyor. Ben Yılmaz ve La Mantia'yı hayal ediyorum. Ama Burak, ama Burak, ama Burak... Hangi kahrolası zaman geliyor bu Burak Yılmaz!"

​NAİBİ: BURAK TAKIMDA KALACAK
BEŞİKTAŞ Sportif Direktörü Ali Naibi, Lecce'nin talip olduğu için "Burak önümüzdeki sezon da takımımızda kalacak" diye konuştu.

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